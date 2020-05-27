Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:22Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

Песков заявил, что 24 июня с большой вероятностью будет выходным из-за парада Победы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - День проведения Парада Победы в этом году - 24 июня - с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииИсточник заявил о планах сделать выходным день проведения парада ПобедыЧитать подробнее

"Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли объявлен выходным днем 24 июня - день проведения Парада Победы.

На парад будут возобновлены приглашения главам стран СНГ, отметил он. Пресс-секретаря попросили уточнить, будет ли приглашен на парад президент Украины Владимир Зеленский. "Я вам пока насчет Зеленского не могу сказать. Я сказал, какой принцип", - ответил Песков.

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Ликсутов сообщил об отмене 3500 ошибочных штрафов автомобилистам

Пандемия коронавируса

В Кремле продолжают готовить книжный фестиваль "Красная площадь" к 6 июня

В Кремле продолжают готовить книжный фестиваль "Красная площадь" к 6 июня

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут онлайн-сессию "Примаковских чтений"

"Ъ" узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией

"Ъ" узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией
Пандемия коронавируса

Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и оборудованием

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что и обычные, и электронные сигареты усугубляют течение COVID-19

Ученые заявили, что и обычные, и электронные сигареты усугубляют течение COVID-19

В АТОР посоветовали не ждать открытия границ России для туризма раньше сентября

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года

В Думе предложили отменить комиссию при оплате ЖКХ только для социально уязвимых людей

Экс-офицеров ФСБ обвинили в подбрасывании подозреваемым килограммов золота и серебра

Экс-офицеров ФСБ обвинили в подбрасывании подозреваемым килограммов золота и серебра
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');