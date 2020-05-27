Песков заявил, что 24 июня с большой вероятностью будет выходным из-за парада Победы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - День проведения Парада Победы в этом году - 24 июня - с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли объявлен выходным днем 24 июня - день проведения Парада Победы.

На парад будут возобновлены приглашения главам стран СНГ, отметил он. Пресс-секретаря попросили уточнить, будет ли приглашен на парад президент Украины Владимир Зеленский. "Я вам пока насчет Зеленского не могу сказать. Я сказал, какой принцип", - ответил Песков.