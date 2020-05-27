В Кремле рассчитывают на ослабление самоизоляции в Москве к Параду

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве наметилась положительная тенденция с заболеваемостью, в связи с этим в Кремле исходят из того, что к дате Парада Победы 24 июня ситуация позволит скорректировать режим самоизоляции в городе. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, будет ли снят режим самоизоляции в Москве в связи с парадом. Он отметил, что до 24 июня еще месяц и нужно будет судить по развитию ситуации.

По его словам, этот вопрос Владимир Путин и мэр Сергей Собянин обсудят на встрече, которая состоится позднее 27 мая. Они обсудят эпидемиологическую обстановку в Москве прогнозы и дальнейшие планы мэрии.

Песков также сказал, что на парад 24 июня Кремль возобновит приглашения всем лидерам стран СНГ. Он допустил, что этот день может быть объявлен выходным.

Собянин только 22 мая говорил, что отменять строгие ограничения еще рано и что нужно сделать все, чтобы не допустить ухудшения ситуации по мере постепенного открытия разных бизнесов.

Однако уже 27 мая глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сказала, что если распространение коронавируса продолжит снижаться, то в городе могут разрешить работу сервисов по оказанию бытовых услуг, а москвичам могут разрешить прогулки.

В тот же день в Кремле заявили, что рассчитывают, что книжную ярмарку "Красная площадь", все же удастся провести 6 июня "живьем", согласовав с Роспотребнадзором все меры безопасности.