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В Кремле рассчитывают на ослабление самоизоляции в Москве к Параду

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве наметилась положительная тенденция с заболеваемостью, в связи с этим в Кремле исходят из того, что к дате Парада Победы 24 июня ситуация позволит скорректировать режим самоизоляции в городе. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пандемия коронавируса

Его спросили, будет ли снят режим самоизоляции в Москве в связи с парадом. Он отметил, что до 24 июня еще месяц и нужно будет судить по развитию ситуации.

По его словам, этот вопрос Владимир Путин и мэр Сергей Собянин обсудят на встрече, которая состоится позднее 27 мая. Они обсудят эпидемиологическую обстановку в Москве прогнозы и дальнейшие планы мэрии.

Песков также сказал, что на парад 24 июня Кремль возобновит приглашения всем лидерам стран СНГ. Он допустил, что этот день может быть объявлен выходным.

Собянин только 22 мая говорил, что отменять строгие ограничения еще рано и что нужно сделать все, чтобы не допустить ухудшения ситуации по мере постепенного открытия разных бизнесов.

Однако уже 27 мая глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сказала, что если распространение коронавируса продолжит снижаться, то в городе могут разрешить работу сервисов по оказанию бытовых услуг, а москвичам могут разрешить прогулки.

В тот же день в Кремле заявили, что рассчитывают, что книжную ярмарку "Красная площадь", все же удастся провести 6 июня "живьем", согласовав с Роспотребнадзором все меры безопасности.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января – 27 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Парад Победы Москва Дмитрий Песков коронавирус Владимир Путин

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