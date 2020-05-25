Попова заявила, что масочный режим будет действовать в России еще 1-2 месяца

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что, по ее оценке, масочный режим сохранится еще на месяц или два.

В ходе брифинга в правительстве РФ она заявила, что также придется обязательно соблюдать требования по чистоте рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и "целый ряд других требований".

Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом.

"Мы уже с вами говорили не раз, что мы живем в условиях новой нормальности, нам нужно привыкнуть и научиться жить в новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом", - заявила она.

Однако, отметила Попова, нужно учиться жить так, чтобы качество жизни и отдыха не снижалось.

Ранее во многих регионах РФ был введен масочный режим, в некоторых субъектах помимо обязательного ношения масок - чаще всего только в общественных местах - добавили и обязательное ношение перчаток.