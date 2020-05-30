В Подмосковье от COVID-19 вылечились еще 387 человек

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Число выздоровивших от коронавируса в Московской области составило 7 720 человек, сообщает в субботу подмосковный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По его данным, в Подмосковье за прошедшие сутки еще 387 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на инфекцию, отметили в штабе.

За сутки в регионе выявили 735 новых случаев заболевания. Общее число зараженных достигло 38 238 случаев.

Скончались 424 заболевших.