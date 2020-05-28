В Подмосковье откроют парки, магазины стройматериалов и МФЦ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Московской области разрешат свободно посещать парки, но при этом нужно быть в маске. Как сообщил в эфире телеканала "360" губернатор Андрей Воробьев, 28 мая вечером он подпишет соответствующее постановление.

"Следующее что мы открываем - магазины стройматериалов. (..) Большие моллы, такие как "Оби", "Леруа Мерлен", они были закрыты, мы их открываем. Можете купить все необходимое для строительства, летом это актуально", - добавил он.

С 1 июня в регионе многофункциональные центры начнут обслуживать граждан. С юрлицами они уже начали работать с 25 мая.

"Это услуги, их порядка 15-17, которые только в бумажном виде - паспорт поменять или недвижимость зарегистрировать", - уточнил губернатор.

Услуги в режиме онлайн также будут оказываться в обычном режиме.

"Теперь: что осталось. Пока не можем открыть торговые центры, рестораны и кафе. Салоны красоты и парикмахерские также не открываем. Кто-то сказал: красота требует жертв… Но нам они точно не нужны. Надеемся сделать это позже", - написал Воробьев во "ВКонтакте".

Людям из группы риска по коронавирусу - тем, у кого хронические заболевания, или тем, кто старше 65 лет, он рекомендовал в городе избегать общественных мест и выходить на улицу только в маске. "В идеале, если есть возможность, проводите время на даче", - посоветовал он.

Остальные ограничения будут действовать в регионе до 14 июня, добавил губернатор.

С 18 мая в регионе возобновили работу стройки, предприятия оптовой торговли, магазины автозапчастей, автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

С 25 мая в Подмосковье заработали офисы продаж квартир и автомобилей. Жителям региона также разрешили пользоваться услугами каршеринга при условии аренды автомобиля на срок не менее пяти дней. Также стал доступен догосрочный каршеринг: машину можно арендовать не менее чем на пять дней.

С 23 мая в регионе отменили пропускной режим, но ввели штрафы за выход из дома без масок.