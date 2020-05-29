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Власти Подмосковья собрались открыть парикмахерские с 3 июня

Власти Подмосковья собрались открыть парикмахерские с 3 июня
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Парикмахерские в Московской области могут открыть со среды, то есть 3 июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Со среды мы хотим открыть парикмахерские. А то что получается, ездят люди по домам, уже какой-то подпольным бизнес получается. Нас жители просят (открыть парикмахерские) как можно быстрее", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Губернатор добавил, что в регионе разрабатываются стандарты работы салонов красоты. И владельцы парикмахерских, и клиенты должны будут использовать средства индивидуальной защиты.

Между тем накануне подмосковные власти заявляли, что еще не готовы открыть парикмахерские: "Пока не можем открыть торговые центры, рестораны и кафе. Салоны красоты и парикмахерские также не открываем. Кто-то сказал: красота требует жертв… Но нам они точно не нужны. Надеемся сделать это позже", - написал Воробьев во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что с 1 июня в регионе многофункциональные центры начнут обслуживать граждан. С юрлицами они уже начали работать с 25 мая. Откроют парки, магазины стройматериалов. В парках пока не будут открывать зоны для барбекю, а также не будут допускаться массовые скопления людей.

Людям из группы риска по коронавирусу - тем, у кого хронические заболевания, или тем, кто старше 65 лет, губернатор Подмосковья рекомендовал в городе избегать общественных мест и выходить на улицу только в маске.

Остальные ограничения будут действовать в регионе до 14 июня, добавил губернатор.

С 18 мая в регионе возобновили работу стройки, предприятия оптовой торговли, магазины автозапчастей, автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

С 25 мая в Подмосковье заработали офисы продаж квартир и автомобилей. Жителям региона также разрешили пользоваться услугами каршеринга при условии аренды автомобиля на срок не менее пяти дней. Также стал доступен догосрочный каршеринг: машину можно арендовать не менее чем на пять дней.

С 23 мая в регионе отменили пропускной режим, но при этом ввели штрафы за выход из дома без маски.

Московская область Андрей Воробьев

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