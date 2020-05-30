На новой акции в поддержку журналиста Азара в Москве задержали 15 человек

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - У здания МВД в Москве задержано около 15 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщил "Интерфаксу" глава муниципального округа "Якиманка" Андрей Морев.

Он уточнил, что "всего задержаны около 15 человек, девять - в ОВД "Тверское", остальные были в Хамовниках". По его словам, сейчас почти всех отпустили.

"Муниципальному депутату Елене Филиной оформили протокол по ст. 20.2 ч.2 КоАП за организацию массового мероприятия, суд будет 16 июня. Нам всем вменяют 20.2 ч.5 за участие в массовой акции, но протокол не выдают, на 11 июня приглашают на составление протокола", - рассказал Морев.

К настоящему моменту акция у здания МВД завершилась. Она шла третий день подряд.

Журналист Илья Азар был задержан 26 мая у здания МВД, где он проводил одиночный пикет в поддержку "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2, журналисту был выписан штраф за нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на обеспечение режима повышенной готовности. Апелляция назначена на 1 июня.