Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:32Заразились
на 30.05В России 396 575+8 952В мире 5 924 275+115 329

На новой акции в поддержку журналиста Азара в Москве задержали 15 человек

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - У здания МВД в Москве задержано около 15 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщил "Интерфаксу" глава муниципального округа "Якиманка" Андрей Морев.

Он уточнил, что "всего задержаны около 15 человек, девять - в ОВД "Тверское", остальные были в Хамовниках". По его словам, сейчас почти всех отпустили.

"Муниципальному депутату Елене Филиной оформили протокол по ст. 20.2 ч.2 КоАП за организацию массового мероприятия, суд будет 16 июня. Нам всем вменяют 20.2 ч.5 за участие в массовой акции, но протокол не выдают, на 11 июня приглашают на составление протокола", - рассказал Морев.

К настоящему моменту акция у здания МВД завершилась. Она шла третий день подряд.

Журналист Илья Азар был задержан 26 мая у здания МВД, где он проводил одиночный пикет в поддержку "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2, журналисту был выписан штраф за нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на обеспечение режима повышенной готовности. Апелляция назначена на 1 июня.

Задержания у здания МВД в Москве

6
Москва Илья Азар

Новости по теме

Новости

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заработал в 2019 году почти 2 млрд рублей

Фестиваль "Красная площадь" пройдёт 6-8 июня, несмотря на карантин

Фестиваль "Красная площадь" пройдёт 6-8 июня, несмотря на карантин

В результате ночной непогоды в Москве повреждено почти 20 машин

Около 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Около 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

В Москве скончались рекордные 78 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались рекордные 78 пациентов с коронавирусом

Задержанных в Москве активистов отпустили из полиции

Власти Подмосковья собрались открыть парикмахерские с 3 июня

Власти Подмосковья собрались открыть парикмахерские с 3 июня
Протесты в Москве

На Петровке задержали восемь московских депутатов

На Петровке задержали восемь московских депутатов

17% москвичей решили не выходить на улицу в рамках "прогулочного режима"

В мэрии объяснили разрешение москвичам гулять по графику заполненными парками

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');