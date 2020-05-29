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Журналистов "Эха" Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве на Петровке у здания столичного ГУ МВД второй день подряд задерживают заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и ведущего этой радиостанции Александра Плющева.

"Нас с Таней задержали во время работы на Петровке 38, с пресс-картами в руках", - сообщил Плющев своем твиттере, выложив их фотографию из автозака.

В четверг их задержали при попытке провести одиночные пикеты в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет. В пятницу они пришли туда же уже как корреспонденты, с редакционными удостоверениями. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов упомянул в телеграм-канале, что полицейские требовали у них предъявить редакционные задания.

Попытки провести пикеты солидарности на Петровке продолжаются.

28 мая вместе с журналистами "Эха" были задержаны несколько их коллег, в том числе главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, главред портала "Такие дела" Анастасия Лотарева, журналист Виктория Ивлева, журналист "Дождя" Михаил Фишман. Всего в полицию попали больше десяти человек. На них составили протоколы о нарушении правил пикетирования и о нарушении положений указа мэра Москвы о введении режима повышенной готовности (по федеральному КоАП и КоАП Москвы). Они вину не признают и считают, что одиночные пикеты ничего не нарушают и запрещать их нельзя.

Суды рассмотрят протоколы, составленные на Плющева и Фельгенгауэр в четверг, во второй половине июня, 17, 18 и 26 июня. Венедиктов в четверг заявил, что одиночное пикетирование в столице не запрещено, а задержания он считает попыткой надавить на журналистов.

Утром в пятницу ГУ МВД Москвы напомнило, что любые публичные акции в городе незаконны в течение режима повышенной готовности. Полиция сослалась на указ мэра Сергея Собянина о введении этого режима. В нем есть пункт о запрете любых массовых публичных мероприятий.

Тверской суд Москвы рассмотрит протоколы в отношении Фельгенгауэр 17 и 26 июня, в отношении Плющева - 18 и 26 июня.

Ранее в пятницу на Петровке задержали депутатов Мосгордумы Сергея Митрохина и Михаила Тимонина, по меньшей мере семерых муниципальных депутатов, в том числе Елену Русакову и Юлию Галямину, и других. Они также вышли с пикетами в поддержку Азара. Галямина сказала "Интерфаксу", что акции будут продолжаться до освобождения Азара.

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара задержали 26 мая на Петровке 38. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова.

Тверской суд Москвы 28 мая назначил ему 15 суток ареста за нарушение правил пикетирования. Также он был оштрафован за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

Москва Сергей Смирнов Татьяна Фельгенгауэр Медиазона Эхо Москвы Илья Азар Алексей Венедиктов МВД Сергей Собянин

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