Полиция Москвы заявила о запрете любых публичных акций на время карантина

Журналист Александр Плющев во время серии одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В ГУ МВД Москвы, сославшись на указ мэра Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности, напомнили, что любые публичные мероприятия в городе в условиях этого режима запрещены. Полиция призвала горожан воздерживаться от участия в незаконных акциях.

Это предупреждение полиция сделала "в связи с распространяющимися в сети интернет призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы".

В главке напомнили, что в соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ (с изменениями и дополнениями) проведение любых публичных мероприятий на территории Москвы запрещено. Нарушение запрета влечет административную ответственность в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы. Нарушителям грозят штрафы, обязательные работы или административный арест.

Полиция заявила, что такие акции будут незаконными, предупредила "о недопустимости нарушений требования законодательства и проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности" и пообещала всех нарушителей режима привлекать к ответственности.

В указе Собянина есть пункт о запрете проведения "на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий".

28 мая у здания ГУ МВД Москвы на Петровке были задержаны не менее восьми человек, которые попытались провести одиночные пикеты в поддержку арестованного за одиночный пикет журналиста и муниципального депутатаИльи Азара. Среди них заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, ведущий радиостанции Александр Плющев, главные редакторы изданий "Медиазона" Сергей Смирнов и "Такие дела" Анастасия Лотарева, писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева, ведущий телеканала "Дождь" Михаил Фишман и журналист Russia Today Илья Васюнин.

За попытки провести аналогичные пикеты несколько человек были задержаны и в Петербурге.

Всем задержанным вменили упомянутые в предупреждении полиции статьи.

За журналистов заступились в СПЧ и Союзе журналистов России. В этих организациях считают, что одиночные пикеты не нарушают ни указа мэра Москвы, ни законы, и запрещать их нельзя. Также действия полиции раскритиковали в ОБСЕ, Совете Европы, посольстве США. Утром задержанных поддержали и в британском посольстве.

"Обеспокоены арестом Ильи Азара и задержанием еще нескольких российских журналистов в Москве и Санкт Петербурге, которые провели одиночные пикеты, выступив в его поддержку. Ситуация с COVID-19 не может быть предлогом для подавления свободы выражения мнений. Мы призываем правительство России выполнять свои обязательства в ОБСЕ и Совете Европы", - говорится в сообщении британской дипмиссии в ее телеграм-канале.

Азар был задержан 26 мая также на Петровке. Он хотел провести пикет в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы в четверг назначил ему 15 суток административного ареста за нарушение правил пикетирования. Кроме административного протокола по статье 20.2 федерального КоАП, журналисту был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).