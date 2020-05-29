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На Петровке задержали восемь московских депутатов

На Петровке задержали восемь московских депутатов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - У здания ГУ МВД Москвы на Петровке 38 полицейские задержали семерых муниципальных депутатов московских районов и депутата Мосгордумы Михаила Тимонова за попытку провести одиночные пикеты солидарности с арестованным журналистом Ильей Азаром.

Протесты в Москве

"Мы находимся в автозаке, у нас тут не соблюдается социальная дистанция, на 6-8 метров 12 человек. Нам не объясняли, за что задерживали, не представлялись, не предъявляли законных требований. Завтра пикеты продолжатся - до освобождения Азара", - сказала "Интерфаксу" муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

В правозащитном проекте "Апология протеста" уточнили, что пока на Петровке задержаны муниципальные депутаты Елена Русакова, Денис Петров, Сергей Цукасов, Юлия Галямина, Елена Филина, Александр Нахимсон, Владимир Залищак, а также депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Их везут в ОВД Таганский.

Ранее в пятницу там же и в таких же обстоятельствах был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Утром в пятницу ГУ МВД Москвы сообщило, что в курсе появления в интернете призывов участвовать в уличных акциях, и заявило, что любые такие акции будут незаконными, а их участников накажут за нарушение указа мэра о режиме самоизоляции и нарушение правил пикетирования. В полиции сослались на указ Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности, в котором есть пункт о запрете всех публичных массовых мероприятий на время действия режима.

В четверг на Петровке были задержаны больше десяти человек, в основном журналистов, которые также пытались провести одиночные пикеты в поддержку Азара. Они считают, что одиночные пикеты не нарушают ни указ мэра, ни законодательство и что запрещать их нельзя. Среди задержанных были главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, журналист "Дождя" Михаил Фишман. Из полиции их отпустили после оформления административных протоколов.

В Петербурге попытки провести такие же пикеты в четверг тоже закончились задержаниями.

Азара задержали на Петровке 26 мая. Он вышел с пикетом в поддержку арестованного основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. 28 мая Тверской суд арестовал его на 15 суток.

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Хроника 11 декабря 2010 года – 29 мая 2020 годаПротесты в Москве
МВД Москва Илья Азар Михаил Тимонов Мосгордума Юлия Галямина Сергей Митрохин коронавирус

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