Москвичи смогут гулять по ВДНХ с 1 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Территорию ВДНХ откроют для прогулок с 1 июня, павильоны комплекса откроются позже, сообщили в пресс-службе выставки.

"Находиться на территории возможно только при соблюдении установленного порядка", - рассказали в пресс-службе и уточнили, что речь идет о введенных правилах эпидемиологической безопасности, масочном режиме и социальном дистанцировании.

ВДНХ будет пользоваться нормативами предельного количества посетителей и контролировать загруженность территории с помощью приложения "Помощник Москвы".

В конце апреля одну их крупнейших площадок ВДНХ - павильон №75 площадью 53 тыс. кв.м - начали готовить под временный госпиталь для долечивания больных с COVID-19. Всего там планировалось развернуть 1 779 коек.

Мэр Сергей Собянин с 1 по 14 июня ввел в порядке эксперимента "прогулочный режим", разрешив прогулки почти всем москвичам три раза в неделю по графику. С этого дня он обещал открыть все парки города, кроме "Зарядья".