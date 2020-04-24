Спикер Мосгордумы счел ответственным отношение москвичей к вопросам самоизоляции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что москвичи ответственно относятся к вопросам самоизоляции, называет принятые ограничительные меры достаточными и адекватными.

"Те меры, которые сегодня приняты, они достаточные, они адекватные. Хотелось бы отметить, что эти меры были приняты заранее, они были превентивные", - сообщил в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) Шапошников.

По его словам, меры были приняты еще 2 марта, когда только начиналась эпидемия. "Москва уже принимала меры, которые позволяли не распространяться эпидемии в геометрической прогрессии. В Москве не происходит резких вспышек и удается на сегодняшний момент сдерживать количество заболевших на определенном уровне ", - сказал спикер городской думы.

Накануне, 23 апреля, мэр столицы Сергей Собянин также констатировал, что большинство москвичей ведут себя ответственно, соблюдая режим самоизоляции. Он также заявил, что действующие в Москве ограничительные меры по коронавирусу оптимальны, и в настоящее время нет необходимости ужесточать режим изоляции.