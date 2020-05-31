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Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся на столицу грозе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В МЧС просят автомобилистов соблюдать скорость и дистанцию и не парковать автомобили под деревьями в связи с надвигающейся на Москву грозой и сильным ветром.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, до конца суток 31 мая в столице ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра порывами 13-18 м/с.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, отметили в МЧС.

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Также спасатели посоветовали при сильном ветре, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее в метеобюро сообщили "Интерфаксу", что за ночь в городе выпало более 20% месячной нормы осадков, а всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140% майской нормы влаги.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству в воскресенье, что вторая волна сильных дождей, сопровождаемая сильным ветром, повалила в столице около 70 деревьев. В результате этого повреждения получили около 15 автомобилей. Пострадавших нет.

Москва МЧС

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