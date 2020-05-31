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Около 185% месячной нормы осадков выпало в Москве с 29 мая

Около 185% месячной нормы осадков выпало в Москве с 29 мая
В Москве
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Рекордные дожди, которые обрушились на столицу в пятницу, к 18:00 воскресенья принесли уже 94 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"По предварительным расчетам, за неполные трое суток в Москве выпало уже порядка 185% месячной нормы осадков, которая в мае насчитывает 51 мм", - рассказал представитель метеослужбы.

Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ.

В ночь на 1 июня в Москве вновь ожидается дождь, местами сильный, температура опустится до 6-8 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

МоскваМай в Москве стал рекордно дождливымЧитать подробнее

Май 2020 года в столице стал рекордно дождливым за всю историю метеонаблюдений. Суммарное количество осадков (свыше 155 мм) втрое превысило климатическую норму (51 мм) и побило рекорд, установленный в 1933 году (132 мм).

Кроме того, 29 мая был установлен новый рекорд дневных осадков (37 мм) за последние 70 лет.

По данным источников "Интерфакса", в результате аномальных ливней и порывов ветра в Москве за несколько дней было повалено не менее 160 деревьев, механические повреждения получили более 40 автомобилей. Пострадавших в результате разгула стихии нет.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил 31 мая, что за сутки в городе повалено 96 деревьев, получили повреждения 20 автомобилей, ликвидировано 18 локальных подтоплений.

Гидрометцентр России информирует, что "оранжевый" уровень погодный опасности в Москве снижен до "желтого". До 20:00 воскресенья сохраняется вероятность грозы, до 22:00 - сильных дождей. Кроме того, до 11:00 2 июня в Москве ожидается порывистый ветер.

Москва

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