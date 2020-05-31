В результате непогоды в Москве повалено 70 деревьев и повреждено 20 машин

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вторая волна сильных дождей, сопровождаемся сильным ветром, повалила в столице около 70 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. В результате этого повреждения получили около 15 автомобилей.

Пострадавших нет.

Первая волна ливней, которая обрушилась на город в пятницу, 29 мая, привела к падению свыше 50 деревьев, было повреждено почти 20 автомобилей.

По предварительным оценкам синоптиков на 7:00 воскресенья, за двое суток в Москве выпала почти полуторамесячная норма осадков (72 мм).

Ранее Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Московской области. В регионе до конца воскресенья сохранятся сильные дожди (до 25-35 мм), в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с

Из-за ухудшения погоды в столичном регионе действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.