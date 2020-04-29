Сайт Vademecum заблокирован за статью об отказе лечить по ОМС госпитализированных не по "скорой"

Ранее Генпрокуратура назвала этот материал недостоверным

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Шеф-редактор онлайн-издания о здравоохранении Vademecum Дарья Шубина сообщила о блокировке сайта из-за требования Генпрокуратуры, посчитавшей фейком статью о страховых выплатах на лечение больных коронавирусом COVID-19.

Как сообщила Шубина в фейсбуке, с момента обращения в редакцию Роскомнадзора с требованием Генпрокуратуры об удалении признанного фейк-ньюс материала не прошло и суток.

Согласно сообщению редакции, 28 апреля 2020 года поступило уведомление Роскомнадзора об ограничении доступа к новости, посвященной вновь установленному порядку оплаты медорганизациям расходов по оказанию медицинской помощи пациентам с острой пневмонией и коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

Так как издание использует протокол безопасности https, при блокировке операторами связи одной страницы, адрес которой они получают из выгрузки реестра Роскомндзора, недоступным становится весь сайт.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в ходе мониторинга интернета "выявлена недостоверная информация, связанная с распространением коронавирусной инфекции". Речь в сообщении ведомства шла о статье "одного из интернет-изданий" под заголовком "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по "скорой".

В статье на Vademecum утверждалось, что фонд предупредил больницы и страховые медицинские организации, что медицинские услуги с кодами: "короновирусная инфекция типа 2019-nCov", "острая очаговая пневмония неосложненная", "дыхательная недостаточность 1-2 степени с тяжелым течением" будут оплачены только, если пациента в больницу доставили бригады скорой или неотложной помощи. Поступившие в стационар самоходом получить компенсацию не смогут. Издание ссылалось на источники в больницах, работающих с коронавирусной инфекцией, и на копию письма.

"Согласно заявлению департамента здравоохранения г. Москвы, медицинская помощь жителям города предоставляется бесплатно по полису ОМС. При этом в случае появления симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус имеется возможность, в том числе, обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник. Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому", - заявили в Генпрокуратуре.

По мнению редакции Vademecum, уведомление Роскомнадзора и требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к новостному материалу "грубо нарушают Конституцию РФ и закон "О СМИ".

В издании также сказали, что комментарий Московского городского фонда ОМС с разъяснениями был отражен в обновлении текста и не противоречил сути материала.

"Редакция Vademecum готовит материалы для обжалования требований Генпрокуратуры РФ и уведомления Роскомнадзора", - отмечается в сообщении.