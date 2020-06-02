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Белорусских военных пригласили на парад Победы в Москву

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии получило приглашение принять участие в параде в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель военного ведомства Наталья Гаврусик.

Приглашение было получено накануне, 1 июня. "Сейчас этот вопрос на рассмотрении", - сказала Гаврусик.

Как сообщалось, в России принято решение провести парад Победы 24 июня, президент РФ Владимир Путин объявил этот день выходным.

В Белоруссии парад Победы прошел 9 мая. В нем планировалось участие российских военных, однако из-за эпидемиологической обстановки Россия приняла решение не направлять туда личный состав.

Минобороны Белоруссия Наталья Гаврусик Москва

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