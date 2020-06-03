Первую репетицию парада в Москве перенесли с 4 на 14 июня

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ночную репетицию парада Победы перенесли с вечера 4 июня на 14 июня, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

Ради репетиции движение в центре города ограничат. Подробности о всех ограничениях в ЦОДД пообещали опубликовать позднее.

Утром 3 июня организация сообщила, что с вечера 4 июня в Москве будут частично или полностью перекрыты Тверская улица, ряд переулков, Большая Никитская, Моховая, отрезки Бульварного кольца.

Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщал, что ночные репетиции парада Победы в Москве пройдут 17 и 18 июня, на 20 июня назначена генеральная репетиция. Он также отмечал, что с 8 июня по 15 июня тренировки будут проходить в подмосковном Алабине.

Парад Победы назначен на 24 июня, этот день объявлен выходным.