На задержанных на Петровке активистов составляют протоколы за нарушение порядка пикета

Одному задержанному грозит административный арест

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правоохранители составляют протоколы на задержанных активистов движения "Гражданское общество", которые вышли на серию одиночных пикетов против полицейского произвола к зданию МВД в Москве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Мансур Гильманов во вторник.

"В отношении 11 задержанных составляют протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - заявил Гильманов.

Он отметил, что в отношении одного из активистов оформили протокол по ст. 19.3. КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Ему грозит до 15 суток ареста.

Как сообщалось, во вторник вечером активисты движения "Гражданское общество" вышли на серию одиночных пикетов против полицейского произвола возле здания МВД на Петровке, 38.

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 человек.

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