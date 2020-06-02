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Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Главе МВД Владимиру Колокольцеву направлено обращение о том, что у сотрудников полиции, которые 28 мая задерживали журналистов на Петровке, оказались жетоны с одинаковыми номерами.

Обращение составили зампред Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, входящий в Общественный совет при МВД. Они считают, что одинаковые жетоны - это нарушение приказа Колокольцева, сказал Венедиктов "Интерфаксу".

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Письмо передано через Общественный совет МВД. К нему приложены номера жетонов и их фотографии, сделанные во время задержаний на Петровке журналистов, которые пытались устроить одиночные пикеты у здания ГУ МВД Москвы. Одинаковые номера жетонов были замечены при задержании сотрудников "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева.

"При задержании журналистов полицейские носили жетоны разного цвета, но с одинаковыми номерами. Это видно на очень многих фотографиях разных корреспондентов, это не "фотошоп". Мы исследовали, как минимум, четыре разных фотографий корреспондентов разных изданий", - рассказал Венедиктов.

Он заметил, что это были полицейские, которые осуществляли охрану общественного порядка на улицах, а потому такая маскировка кажется необъяснимой. "Это же не спецслужбы, это второй оперативный полк, который несет охрану. Почему у тех рядовых полицейских, которые в своей форме несут охрану, подменены жетоны? - спросил он.

Плющева и Фельгенгауэр задержали 28 мая, когда они пытались встать с одиночными пикетами в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток также за одиночный пикет у ГУ МВД Москвы. Всего в этот день на Петровке задержали около десятка журналистов. Их доставили в отдел полиции и составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования) и 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции). Суд рассмотрит их дела во второй половине июня.

29 мая этих же журналистов задержали на Петровке, когда они освещали задержания. Их доставили в ОВД, несмотря на то, что они предъявляли редакционные удостоверения. Из полиции их отпустили без протоколов и с извинениями. 2 июня оба подали жалобу в Следственный комитет на незаконное задержание при выполнении журналистских обязанностей.

Задержания у здания МВД в Москве

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МВД Владимир Колокольцев Алексей Венедиктов Александр Плющев Эхо Москвы Дмитрий Муратов Москва

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