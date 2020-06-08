Военные в Подмосковье приступают к репетициям парада Победы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На подмосковном полигоне "Алабино" в понедельник, 8 июня, должны начаться тренировки парада Победы на площадке, которая имитирует Красную площадь.

"Эти тренировки продолжатся до 15 июня", - сказал ранее главком Сухопутных войск России Олег Салюков.

В Москве ночные репетиции парада пройдут 17 и 18 июня, на 20 июня назначена генеральная репетиция, сказал Салюков 29 мая.

Между тем 3 июня пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы сообщила, что ночная репетиция парада Победы запланирована на 14 июня.

Около 14 тыс. человек будут задействованы в параде Победы на Красной площади 24 июня, в парадах по всей стране примут участие 64 тыс. человек, сообщил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил.

В Минобороны РФ заявили, что всех участников парада 24 июня будут регулярно тестировать на коронавирус.

Как сообщал "Интерфакс", 16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к намеченному на 9 мая параду Победы в Москве и регионах из-за коронавируса.

Тысячи военнослужащих, которые готовились к параду на подмосковном полигоне "Алабино", вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.

26 мая Путин приказал начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня.

24 июня 1945 года на Красной площади прошел исторический парад в честь победы СССР над фашистской Германией.