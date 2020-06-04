В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Данные о продаже акций АО "Северянин" за 1,9 млрд рублей спикер Мосгордумы Алексей Шапошников внес в непубликуемую часть декларации о доходах. Он сообщил это в эфире "Эха Москвы". В связи с появившимися к нему вопросами декларацию проверит комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций.

По словам Шапошникова, комиссия уже получила соответствующий запрос, но решение о проверке пока не принято. Спикер не будет возражать против проверки.

Проверить документ комиссию попросил депутат от "Справедливой России" Михаил Тимонов.

"Для начала мы проверим декларацию сами, хотя с учетом резонансности я бы настаивал, чтобы это обсуждалось всей Мосгордумой, потому что вопрос явно вышел за рамки уточнения небольших технических деталей, он явно политический. Надо собирать думу очно и, глядя друг другу в глаза, этот вопрос разбирать, предъявляя все документы подтверждающие. Я бы привлек грамотных аудиторов, которые смогли бы что-то подтвердить или опровергнуть", - сказал Тимонов "Интерфаксу".

Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах возглавляет сам Шапошников и Тимонов отметил, что пока неясно, будет ли он отстранен от работы в ней на время проверки.

Шапошников задекларировал за 2019 год доход в 1 951 949 000 рублей против 24,4 млн рублей годом ранее. Он объяснил, что получил эти деньги от продажи 100% акций АО "Северянин", председателем директоров которого он был до избрания депутатом.

Алексей Навальный в недавнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией заявил, что в 2018 году Шапошников внес с личного счета в уставной капитал компании "Ваш консалтинг", принадлежавшей его отцу, 870 млн рублей с личного счета, став после этого владельцем 99% компании. Навальный обращает внимание на то, что согласно декларациям, доход Шапошников получил в 2019 году, а сделка была совершена в 2018 году.

Шапошников после этого заявил, что в отставку из-за расследования не уйдет, но может подать иск в связи с расследованием.

"Поскольку сделка по продаже пакета акций была достаточно сложная и большая, в 2018 году она не была завершена, и дохода, подлежащего отражению в декларации на отчетную дату, просто не было. Поэтому после завершения сделки в 2019 полная сумма в размере 1,9 млрд была указана в декларации за 2019 год. 870 млн находятся внутри этой суммы", — сказал он "Эху Москвы".

На вопрос, почему 870 млн рублей никак не были отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, спикер ответил, что они есть в непубликуемой части декларации. "Во второй части это все указано, причем указан уже не пакет акций. В 2018 году акций "Северянина" уже не было — были указаны доли организации, куда были внесены эти средства", — отметил он. Налоги с суммы 870 млн рублей были уплачены, когда закрылась сделка, добавил он.

"Не надо путать приход суммы и получение дохода. В 2018 году дохода не было, он появился в 2019 году, когда сделка была закрыта. Поэтому в 2019 году в открытой части моей декларации указана полностью сумма", — объяснил он.

"Они были внесены с моего счета, этого никто не скрывает. Эти доли указаны в моей декларации. А то, о чем говорит ФБК о моем доходе, поскольку это была длящаяся сделка, длилась 2018-2019 годы, то к моменту подачи декларации (за 2018 год - ИФ) подлежащего дохода для отражения в декларации, его, к сожалению, не было. Декларации составляются на определенную дату", - сказал Шапошников в эфире "Вести ФМ".