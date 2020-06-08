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В Кремле усмотрели "превалирующую поддержку" поправок в Конституцию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Кремле фиксируют поддержку большинством граждан поправок в конституцию РФ, позицию противников изменений в основной закон не комментируют.

"Для президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали. И именно наши граждане поддержали поправки в Конституцию", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал, что соответствующий указ вступит в силу "только после того, как и если поправки будут поддержаны гражданами нашей страны".

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По словам Пескова, ситуация "пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию - об этом свидетельствуют почти все социологические исследования".

Песков указал, что "крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также поддерживают поправки".

"Но есть также партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения. Они могут высказывать различные точки зрения, и не нам давать этому какую-то оценку. Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть этих поправок была инициирована самими гражданами, представителями разных слоев общества, и соответственно, эти поправки ими поддерживаются", - отметил Песков.

На вопрос, считают ли в Кремле необходимым провести какие-то дебаты, общественное обсуждение различных позиций и не хочет ли принять в них участие президент РФ, Песков ответил: "Обсуждение поправок ведется уже не первый месяц в самых различных форматах. Здесь мы констатируем очень высокую общественную активность".

Песков напомнил, что рабочая группа по обсуждению поправок состоит из большого количества людей, в нее входят не только специалисты, но и представители самых разных профессий, которые ведут обсуждение этих поправок.

Дмитрий Песков Конституция

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