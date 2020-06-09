В Москве от коронавируса вылечились более 109 тыс. человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса 109 737 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5390 пациентов",- сказала Ракова журналистам во вторник.

Ранее сообщалось, что число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 2970 до 3029, скончались еще 59 человек.

Между тем, 9 июня в столице вступают в силу новые послабления коронавирусных запретов - в городе отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, также снимаются ограничения на работу ряда предприятий. Вместе с тем масочно-перчаточный режим в Москве сохраняется.