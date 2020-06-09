Свыше трети москвичей сочли, что самоизоляцию в столице отменили вовремя

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - 37% жителей столицы назвали своевременным решение мэра Москвы Сергея Собянина об отмене с 9 июня режима самоизоляции, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно опросу, максимальную поддержку данное решение встретило у москвичей в возрасте до 24 лет (50%). Как показало исследование, 12% респондентов считают, что режим самоизоляции мог быть отменен и раньше, 24% полагают, что без него можно было вообще обойтись.

Чем выше уровень доходов москвичей, тем больше у них уверенности в том, что в режиме самоизоляции не было никакой необходимости, свидетельствует опрос: среди респондентов с ежемесячной зарплатой до 50 тыс. рублей так считает каждый пятый (19%), среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. рублей в месяц - каждый третий (32%).

По данным Superjob.ru, 15% участников опроса сочли преждевременной отмену режима самоизоляции, в большей степени данную меру не одобряют москвичи в возрасте 25-34 лет и старше 45 лет - по 18% соответственно. Затруднились определить отношение к этому решению московских властей 12% респондентов.

Опрос был проведен 8 июня по заказу газеты "Коммерсантъ" среди 1600 москвичей в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население столицы.

Во вторник, 9 июня, в столице вступили в силу новые послабления коронавирусных запретов - в городе отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, также снимаются ограничения на работу ряда предприятий. Вместе с тем масочно-перчаточный режим в Москве сохраняется.