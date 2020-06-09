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В Москве за сутки скончались еще 56 пациентов с коронавирусом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Еще 56 пациентов с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 скончались в Москве за прошедшие сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число жертв заболевания в столице увеличилось с 3029 до 3085 человек.

По состоянию на утро вторника, в Москве было выявлено 198 590 инфицированных коронавирусом. За сутки было зарегистрировано 1 572 новых случая заражения - этот показатель оказался минимальным с 17 апреля. Вылечились более 109 тыс. человек, из них 5 390 - за последние сутки.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Москва Коронавирус

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