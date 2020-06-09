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Михаила Ефремова повезли на допрос

Михаила Ефремова повезли на допрос
Актер Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Актера Михаила Ефремова вывели из подъезда его дома в Казарменном переулке, посадили в автомобиль и повезли на допрос по делу о ДТП с гибелью человека. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

ДТП с участием Михаила Ефремова

Сейчас дом, где живет актер, оцеплен сигнальной лентой. По периметру дежурят полицейские, которые не пускают за оцепление журналистов. У здания дежурили несколько десятков корреспондентов.

Вечером 8 июня Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в машину Lada с грузовым отсеком. Водитель фургона получил тяжелые травмы и умер в институте им. Склифосовского. Источник "Интерфакса" назвал причиной смерти обильную кровопотерю. Погибшим был курьером интернет-магазина с доставкой продуктов на дом.

Ефремова задержали на месте происшествия. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Его отпустили под подписку о невыезде.

Сначала в отношении актера возбудили уголовное дело о нарушении ПДД (ч.2 ст. 264 УК). После смерти потерпевшего дело переквалифицировали по более тяжкой статье, о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Михаил Ефремов МВД Москва

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