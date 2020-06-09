Ефремов готов "посильно помогать" семье погибшего в ДТП водителя

Автомобиль Lada, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, спровоцировавший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, выразил готовность оказать "посильную помощь" семье мужчины, который погиб в результате аварии.

"В ходе допроса (накануне - ИФ) Ефремов сообщил, что он готов оказывать посильную помощь пострадавшим в ДТП", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Виталий Чернышев.

Защитник добавил, что пока неясно, когда продолжатся следственные действия с актером, так как тот плохо себя чувствует. "Он еще вчера плохо себя чувствовал, он сильно ударился в результате ДТП. Это тоже определенным образом сказалось на его самочувствии. Я так понимаю, что ему оказывают определенную медицинскую помощь", - сообщил адвокат. Обвинение Ефремову пока не предъявлено, добавил Чернышев.

Опьянение доказано

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что экспертиза подтвердила высокое содержание алкоголя у Ефремова - 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха. "Это соответствует 2,1 промилле. Это верхняя границы средней степени опьянения, переход к сильному опьянению", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это состояние характеризуется нарушением рефлексов, времени реакции, основных моторных навыков и членораздельной речи.

Смертельное ДТП

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком.

Утром во вторник водитель "Лады" умер в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший - курьер интернет-магазина, доставляющего продукты на дом.

Актера задержали на месте происшествия, медосвидетельствование показало наличие алкоголя в его крови. Впоследствии Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.