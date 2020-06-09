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Адвокат Ефремова заявил, что актер признал вину сразу после смертельного ДТП

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Артист Михаил Ефремов признал вину сразу же после смертельного ДТП, в которое он попал накануне в центре Москвы, но пока не ясно, признает ли он вину сейчас, сообщил его адвокат.

"Сегодня допроса не состоялось по техническим причинам", - сказал защитник актера во вторник "Интерфаксу". Он добавил, что в связи с этим не может точно сказать, признает ли артист вину сегодня.

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком.

В результате ДТП утром во вторник водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший водитель - курьер одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позже уголовное дело в отношении артиста было переквалифицировано в более тяжкое в связи со смертью пострадавшего в ДТП водителя.

Теперь актеру инкриминируют преступление, предусмотренное п "а", ч. 4 указанной статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 – 09 июня 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва

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