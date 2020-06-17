Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

Следователи пять часов допрашивали Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Следователи завершили пятичасовой допрос артиста Михаила Ефремова, ставшего виновником аварии с одним погибшим в начале июня в центре Москвы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов увозят Ефремова из Главного следственного управления ГУ МВД по Москве с очередного допроса по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади.

Как сообщалось, на допрос артиста привезли в среду, 17 июня, в 15 часов. При этом предыдущие следственные действия в отношении Ефремова были проведены 9 и 11 июня.

Вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, Сергей Захаров, на следующий день умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

7
Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 – 17 июня 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Сергей Захаров Москва МВД

Новости по теме

Новости

В Москве побит абсолютный температурный рекорд, державшийся с 1892 года

Изменение Конституции

Мосгоризбирком попросил МВД проверить публикации о создании ложных аккаунтов пенсионеров

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве
Изменение Конституции

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

Из-за жары в столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности

Из-за жары в столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности
Пандемия коронавируса

Суточный прирост зараженных COVID-19 в Москве упал до минимума с 12 апреля

Десятки улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада на Красной площади

Десятки улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада на Красной площади

Еще 48 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Полиция стала напоминать заполнившим скверы москвичам о необходимости масок и перчаток

Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');