Следователи пять часов допрашивали Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Следователи завершили пятичасовой допрос артиста Михаила Ефремова, ставшего виновником аварии с одним погибшим в начале июня в центре Москвы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов увозят Ефремова из Главного следственного управления ГУ МВД по Москве с очередного допроса по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади.

Как сообщалось, на допрос артиста привезли в среду, 17 июня, в 15 часов. При этом предыдущие следственные действия в отношении Ефремова были проведены 9 и 11 июня.

Вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, Сергей Захаров, на следующий день умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".