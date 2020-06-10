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Число выявляемых COVID-пневмоний в Москве за последнюю неделю упало в 4 раза

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Объемы ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве выросли в 10 раз, число выявленных случаев пневмонии и коронавируса при этом за последнее время уменьшилось в четыре раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Выявляемость ковидных пневмоний в городе упала в четыре раза (по сравнению с пиковыми значениями - ИФ). Это тоже один из самых таких главных факторов эпидемиологической ситуации в городе, факторов того, что она в значительной степени улучшается", - рассказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду.

По его мнению, полностью победить COVID-19 невозможно. "Как невозможно, наверное, победить любой вирус, он остается с нами надолго или навсегда", - заявил Собянин.

Он добавил, что в такой ситуации надо добиваться, чтобы эпидемиологическая ситуация в стране и в Москве оставалась управляемой, и чтобы не было взрывного роста эпидемии. Поэтому выход столицы из коронавирусных ограничений растянется, по оценке мэра, примерно на два месяца.

По данным оперштаба по коронавирусу на среду, 10 июня, суточных прирост новых заболевших в столице составил 1 195 человек, опустившись до минимума с 11 апреля.

Хроника 09 января – 10 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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