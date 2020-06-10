Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева призывает с осторожностью относиться к резкому снижению новых случаев заражения COVID-19 в последние недели, по ее мнению, такое резкое снижение выглядит пугающим.

"На сегодняшний момент после практически полных трех месяцев плодотворный работы мы увидели в Москве, наконец, что после плато (заболеваемости коронавирусом - ИФ), которое мы так долго ждали, мы приступили к снижению", - сказала Андреева в ходе селекторного совещания с художественными руководителями театров и концертных организаций в среду.

При этом, по ее словам, количество обследований и тестов на коронавирус осталось на прежнем уровне. "Это абсолютно предсказуемый эпидемиологический процесс, когда инфекция из города уходит, плюс наступление летнего периода, все-таки инфекция вирусная", - отметила Андреева.

По ее словам, перед возобновлением работы различных блоков городской жизни и экономики проводятся встречи с их представителями, доводятся до сведения санитарные требования, которые необходимо соблюдать в новых условиях.

"Мы на самом деле очень боимся, чтобы такая массовая изоляция, которая была, и выход из нее, как бы нас не откатили назад (без соблюдения санитарных требований - ИФ)", - сказала Андреева.

Руководителей театральных и концертных организаций она также призвала в полной мере соблюдать санитарные нормы в ходе возобновленных репетиций.

"Мы реально очень боимся, что мы откатимся назад, и тогда мы все закроем, еще не начав (выходить из режима ограничений по коронавирусу - ИФ). Никому этого не надо, и так все в изоляции настрадались, и было очень много эмоциональных моментов. Все надо делать взвешенно", - добавила Андреева.

За последние сутки в Москве зафиксировано 1195 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, что стало минимальным значением после 11 апреля. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в городе достигло 199 785. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что число выявленных случаев пневмонии и коронавируса в столице за последнее время уменьшилось в четыре раза.