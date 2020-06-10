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Смертность в Москве в мае увеличилась за счет коронавируса

Годовой рост составил около 57%

Смертность в Москве в мае увеличилась за счет коронавируса
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве в мае зарегистрировано 15 713 смертей, это на 5 715 случаев больше, чем в мае 2019 года (9 998).

Таким образом, годовой рост составил около 57%, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

От коронавируса, как основной причины смерти, в мае умерло 2757 человек. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае).

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"Мы в том числе отнесли к ковиду те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при отрицательном результате, скорее всего, причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за май было 433 человека", - отметили в департаменте.

В департаменте, подчеркивают, что коронавирус обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. В мае было выявлено 2503 человека, которые умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на COVID-19.

Таким образом, летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной; 3,8% - если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

В результате 65 тысяч тяжело больных горожан были спасены, добавили в департаменте.

В департаменте отмечают, что в Нью-Йорке этот показатель - 10,7%, Лондоне - 22,7%, Стокгольме - 15,2%, Мадриде - 21,5%.

За последние сутки в Москве выявлено 1 195 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума с 11 апреля.

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