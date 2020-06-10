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Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова
Актер Михаил Ефремов и адвокат Елизавета Шаргородская в здании Таганского суда
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым больше не ждет и не хочет извинений либо других действий от актера или его представителей.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевших Александр Добровинский, родственники за два дня не получили ни звонков, ни каких-либо попыток связаться.

"И больше, они сказали, не хотят ничего от него вообще", - сказал юрист.

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Он отметил, что если бы Ефремов "хотел (связаться с семьей потерпевших - ИФ), то сделал это публично".

По словам Добровинского, потерпевшие хотят "увидеть, что закон в действии и он для всех един".

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Ефремова задержали на месте происшествия.

9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Актеру было предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека" По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Артист признал вину.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Михаил Ефремов Сергей Захаров Москва

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