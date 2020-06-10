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Полиция опровергла слухи, что Ефремов в момент ДТП был в машине не один

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В столичном управлении полиции опровергли сообщения о том, что в момент аварии в автомобиле актера Михаила Ефремова были другие пассажиры.

По информации полиции, сведения о том, что в момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров, "подтверждаются показаниями очевидцев".

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Ранее в СМИ появилась информация, что во время ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб другой водитель, находился в автомобиле не один. В частности, заявлялось, что в машине с Ефремовым находились актер Иван Стебунов и его жена.

Однако Стебунов еще накануне опроверг эту информацию, заявив, что он приехал на место аварии уже позже, "чтобы с этой ситуацией как-то разобраться".

Ефремов 8 июня на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста.

9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Артист признал вину.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 – 10 июня 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Москва Михаил Ефремов МВД

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