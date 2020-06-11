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Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Завершился допрос актера Михаила Ефремова в рамках двух уголовных дел. По делу о сбыте наркотиков он находится в статусе свидетеля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского управления полиции.

Сам Ефремов уже вернулся в квартиру, где он находится по решению суда под домашним арестом.

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В четверг, 11 июня, в Главном следственном управлении МВД по Москве проходил пятичасовой допрос актёра.

Вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой Сергей Захаров на следующий день умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Позднее столичная полиция сообщила, что следствием был "установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами". Было возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и их аналогов).

Ефремову предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 – 11 июня 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Сергей Захаров Москва

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