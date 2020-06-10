В обвинение против Ефремова добавили пункт о его наркотическом опьянении

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Актёр Михаил Ефремов в момент смертельного ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек.

Ранее о том, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков, "Интерфаксу" сообщал осведомлённый источник. По его данным, речь шла о следах кокаина и каннабиноидов.

Ефремов 8 июня на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Ефремова задержали на месте происшествия.

9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Актеру было предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека" По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Артист признал вину.