Михаила Ефремова доставили на допрос по делу о смертельном ДТП

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, спровоцировавший ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, доставлен на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, в ходе этих следственных действий планируется получить дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии, виновником которого стал актер.

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Ефремова задержали на месте происшествия.

9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Артист признал вину.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ранее стало известно, что в рамках расследования появилась новая статья о сбыте наркотиков.