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Жара в Москве достигла 30-градусной отметки

Жара в Москве достигла 30-градусной отметки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в четверг днем поднялась до 30 градусов, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Прежний температурный максимум с начала 2020 года был зафиксирован 8 июня - 29,4 градуса жары", - сказал собеседник агентства.

По его словам, окончательное максимальное значение температуры станет известно к концу дня.

При этом рекордное значение температуры в Москве 11 июня зафиксировано в 1998 году - плюс 31,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, уже с пятницы, 12 июня, начнется постепенное понижение температуры, и воскресенье, 14 июня, днем в Москве столбики термометров не поднимутся выше плюс 19-21 градуса. Однако в начале следующей недели опять вернется жаркая погода со среднесуточными значениями выше климатической нормы.

Между тем, ранее в четверг в столичном главке МЧС "Интерфаксу" сообщали, что на Москву надвигаются гроза и град.

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