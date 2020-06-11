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Жителей Москвы и области предупредили о грозе с градом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - На Москву и область в четверг надвигается гроза и град, спасатели МЧС рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и поставить автомобиль в гараж.

"11 июня в городе Москве с 12:00 до 22:00 ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный. При грозе усиление ветра 18-23 м/с", - сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.

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Столичные спасатели порекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. "Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - советуют в МЧС.

В свою очередь, в подмосковном главке ведомства "Интерфаксу" сообщили, что дождь, гроза и град сохранятся в области до конца суток. Спасатели рекомендовали жителям региона по возможности не выходить из дома, не топить печку во время грозы, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка.

"Также во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн", - сказали в МЧС. Кроме того, спасатели Московской области предупреждают об опасности укрытия под высокими деревьями на открытой местности во время грозы и рекомендуют поставить автомобиль в гараж.

Накануне, 10 июня, в Гидрометцентре РФ предупредили, что в ближайшие два дня в Центральном федеральном округе будет и жара, и ночная духота, и гроза, а потом придет похолодание.

Москва Подмосковье МЧС

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