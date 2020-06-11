Пассажиропоток в Москве с утра среды превысил 6,5 млн человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Москве 10 июня общественным и личным транспортом воспользовались 6,54 млн человек, это максимальное количество с 28 марта, когда был введен режим самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

С утра среды в метро было совершено 3,35 млн поездок, что на 40% больше, чем в прошлую среду, 3 июня.

На наземном городском транспорте чиновники зафиксировали 2,22 млн поездок, на 44% больше, чем неделю назад Число уникальных пассажиров общественного транспорта составило 2,69 млн человек.

Количество машин на дорогах выросло о сравнению с 3 июня на 12%, до 2,96 млн. "Число уникальных пассажиров в личном транспорте - 3,85 млн человек", - сообщили в пресс-службе.