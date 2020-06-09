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Москвичи смогут продлить действие проездных с 12 июня

Москвичи смогут продлить действие проездных с 12 июня
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Те жители столицы, кто редко пользовался транспортом в период самоизоляции с 30 марта по 8 июня, смогут продлить действие проездных билетов с 12 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента транспорта во вторник.

"Если в период самоизоляции совершено не более 22 поездок, действие проездного можно продлить с 12 июня в кассах метро и киосках "Мосгортранса". Продлить действие проездных можно в любой день с 12 июня. Срок будет увеличен с момента обращения за продлением", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, если срок действия билета в период самоизоляции закончился, на него будет записан новый период. В пресс-службе добавили, что водители наземного транспорта по-прежнему не будут продавать билеты пассажирам.

Во вторник, 9 июня, в столице вступают в силу новые послабления коронавирусных запретов - в городе отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, также снимаются ограничения на работу ряда предприятий. Вместе с тем масочно-перчаточный режим в Москве сохраняется.

Москва Мосгортранс

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