Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Утром в метро спустились на 80 тыс. москвичей больше, чем в прошлый понедельник

Утром в метро спустились на 80 тыс. москвичей больше, чем в прошлый понедельник
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Москве на 9 утра 1 июня, в первый день ослабления ограничений, в метро было совершено на 80 000 поездок больше, чем неделю назад, но на 67% меньше, чем 1 июня 2019 года, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Пандемия коронавируса

За неделю заметно вырос пассажиропоток во всем общественном транспорте, а на дорогах стало больше машин.

В наземном транспорте к 9 утра было совершено на 50 000 поездок больше, чем в прошлый понедельник (на 66% меньше по сравнению с 2019 годом), в пригородных электричках - на 10 000 поездок больше (на 66% меньше, чем год назад).

На тот же время на дорогах было на 120 000 личных автомобилей больше, чем 25 мая, но на 20% меньше, чем годом ранее. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 9 утра загруженность дорог составляла 4 балла, что на 1 балл больше, чем неделей ранее.

В такси утром было совершено на 8000 поездок больше, чем в прошлый понедельник (на 33% меньше показателя 2019 года).

С 1 июня в Москве возобновили работу непродуктовые магазины, торговые центры, гипермаркеты, автосалоны и предприятия бытовых услуг. Им разрешили работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора по социальному дистанцированию и усиленной дезинфекции. Также возобновили работу архитектурные и проектные бюро и спортивные объекты для профессиональных тренировок.

Также с 1 июня должен заработать велопрокат для всех желающих. 3 июня в городе откроются первые магазины "ИКЕА", с 5 июня - первые ярмарки выходного дня.

При этом в городе ужесточился масочный режим: носить маски теперь приходится и на улицах. Пропускной режим продлен до 14 июня.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва коронавирус Дептранс

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Более 400 журналистов заболели COVID-19 в России

Пандемия коронавируса

Столики в кафе и ресторанах разместят на расстоянии в 1,5 метра друг от друга

Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня

Судоходство по Каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем снова закрыли из-за протечки

Судоходство по Каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем снова закрыли из-за протечки
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 9 035 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 9 035 случаев COVID-19
Экономический кризис

Число официальных безработных в России превысило 2 млн

Пандемия коронавируса

Первые 60 тыс. курсов нового препарата от COVID-19 поступят в больницы РФ в июне

Первые 60 тыс. курсов нового препарата от COVID-19 поступят в больницы РФ в июне

В республиканской больнице в Улан-Удэ полторы сотни человек заразились коронавирусом

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Часть санаториев 1 июня примет первых туристов после двухмесячного перерыва

Часть санаториев 1 июня примет первых туристов после двухмесячного перерыва
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');