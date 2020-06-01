Утром в метро спустились на 80 тыс. москвичей больше, чем в прошлый понедельник

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Москве на 9 утра 1 июня, в первый день ослабления ограничений, в метро было совершено на 80 000 поездок больше, чем неделю назад, но на 67% меньше, чем 1 июня 2019 года, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

За неделю заметно вырос пассажиропоток во всем общественном транспорте, а на дорогах стало больше машин.

В наземном транспорте к 9 утра было совершено на 50 000 поездок больше, чем в прошлый понедельник (на 66% меньше по сравнению с 2019 годом), в пригородных электричках - на 10 000 поездок больше (на 66% меньше, чем год назад).

На тот же время на дорогах было на 120 000 личных автомобилей больше, чем 25 мая, но на 20% меньше, чем годом ранее. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 9 утра загруженность дорог составляла 4 балла, что на 1 балл больше, чем неделей ранее.

В такси утром было совершено на 8000 поездок больше, чем в прошлый понедельник (на 33% меньше показателя 2019 года).

С 1 июня в Москве возобновили работу непродуктовые магазины, торговые центры, гипермаркеты, автосалоны и предприятия бытовых услуг. Им разрешили работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора по социальному дистанцированию и усиленной дезинфекции. Также возобновили работу архитектурные и проектные бюро и спортивные объекты для профессиональных тренировок.

Также с 1 июня должен заработать велопрокат для всех желающих. 3 июня в городе откроются первые магазины "ИКЕА", с 5 июня - первые ярмарки выходного дня.

При этом в городе ужесточился масочный режим: носить маски теперь приходится и на улицах. Пропускной режим продлен до 14 июня.