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Собянин допустил массовую вакцинацию от коронавируса к Новому году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться не раньше зимы.

Он пояснил, что для ее проведения производство вакцины нужно нарастить до миллионов доз.

"Коллеги уже говорят о том, что первые партии могут появиться в августе, сентябре, октябре, но специалисты говорят, что массовая вакцинация возможна только ближе уже к Новому году, к зиме и так далее", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он также отметил, что надеется, что вакцина появится в ближайшее время.

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Как сообщал "Интерфакс", разработку вакцины от коронавируса ведут семь российских научных площадок. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, две вакцины разрабатывает компания "Биокард" и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимается ФМБА. Также разработкой вакцины занимается РАН.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа.

Также, по его словам, отечественные фармакологические производители выпускают 17 препаратов, используемых в лечении коронавируса.

2 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что "работа над вакциной идет полным ходом, мы ждем результатов, по словам специалистов, в случае успехов уже осенью мы начнем массовую вакцинацию".

Москва Сергей Собянин коронавирус

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