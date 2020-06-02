Вице-премьер Чернышенко допустил запуск массовой вакцинации от коронавируса осенью

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия может приступить к массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 осенью этого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Работа над вакциной идет полным ходом, мы ждем результатов. По словам специалистов, в случае успехов уже осенью мы начнем массовую вакцинацию", - сказал Чернышенко на брифинге во вторник.

Он отметил, что "сейчас пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, некоторые несет инфекция".

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