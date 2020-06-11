Летние веранды в кафе откроются в Подмосковье с 12 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье откроются летние веранды с 12 июня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Глобально мы не можем пока открыть торговые центры. В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в четверг.

Воробьев отметил, что решение не открывать пока торговые центры было принято главным санитарным врачом, поскольку еще существует риск распространения COVID-19.

Между тем региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что торговые центры откроют в Московской области в последнюю неделю июня.

"С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье уже сняли ограничения с работы салонов красоты, массажных и СПА-салонов, а также соляриев. Сняли также ограничения с организаций, оказывающих предоставление услуг бань и душевых при соблюдении следующих условий - общая площадь помещений, в которых оказываются услуги, составляет до 400 квадратных метров (включительно).

В Московской области уже возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, продающие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки, открыты для прогулок городские парки.

С 1 июня смогли возобновить работу с клиентами организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, химчистки.

Также могут начать работать библиотеки и кинотеатры на открытых площадках.

В Подмосковье возобновили работу офисы продаж квартир, автомобилей, также снова стали доступны услуги долгосрочного каршеринга, при условии, если автомобиль берется в аренду на срок не менее чем на пять календарных дней.

Пропускной режим в Подмосковье отменен с 23 мая.