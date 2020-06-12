Помпео поздравил россиян с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.

"От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником День России", – говорится в тексте поздравления, распространенном госдепом.

Помпео отметил, что принятая 30 лет назад Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации признает "демократические устремления и суверенитет народа России, его многовековую историю, культуру и традиции, неотъемлемое право на достойную жизнь и верховенство права".

День России – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно, начиная с 1992 года, 12 июня в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).