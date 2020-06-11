Эксперты зафиксировали троекратный рост трафика в ТЦ Москвы после снятия ограничений

Однако посещаемость торговых центров пока не достигла и половины от докризисного уровня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Посещаемость торговых центров в Москве на первой неделе после частичного снятия ограничений выросла в три раза, но пока не достигла и половины от докризисного уровня, свидетельствуют данные IT-компании "Эвотор".

За неделю с 1 по 7 июня, после открытия непродовольственного ритейла в Москве, трафик в столичных ТЦ вырос до 44% от среднего докризисного уровня. Это в три раза больше, чем неделей ранее (25-31 мая), когда торговые центры получили всего 14% посетителей от докризисных показателей, говорится в сообщении компании.

Наибольшее количество посетителей было в московских торговых центрах в субботу, 6 июня (48% посетителей от докризисного уровня). В период самоизоляции самый низкий уровень трафика наблюдался в период с 30 марта по 10 мая - только 9% посетителей от докризисного уровня.

"Эвотор" проанализировал посещаемость торговых центров в Москве и регионах на неделе с 1 по 7 июня по сравнению со средним недельным за период с 27 января по 15 марта. Для анализа были взяты топ-20 городов по трафику до самоизоляции. Посещаемость торговых центров оценивалась на основе данных, полученных через Wi-Fi сеть онлайн-касс "Эвотора" (более 650 тыс. устройств в России).

"Трафик в торговых центрах может временно превысить летние сезонные показатели на фоне отложенного спроса в течение ближайшего месяца, если ситуация с пандемией стабилизируется. А вот восстановления выручки, согласно прогнозам аналитиков, придется ждать до конца года или дольше, так как покупательская способность упала", - отметил директор по развитию рекламных продуктов "Эвотора" Игорь Оганесян. (его слова процитированы в сообщении).

Среди лидеров по восстановлению посещаемости торговых центров - Оренбург (68% от средней докризисной недели) и Иркутск (66%).

За неделю после возобновления работы торговых центров в Уфе количество их посетителей выросло в два раза. Трафик 1-7 июня достиг 56% от среднего докризисного показателя, в то время как в период 25 - 31 мая трафик был на уровне 26% от докризисного.

В ряде регионов в торговых центрах до сих пор работают только продуктовые гипермаркеты, зоомагазины и аптеки, а некоторые ТЦ и вовсе закрыты, отмечает компания. Пока пустуют торговые центры Казани (18% посетителей от средней докризисной недели), Краснодара (20%) и Санкт-Петербурга (22%).

В Нижнем Новгороде до сих пор действует режим цифровых пропусков и разрешена работа непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом. В результате трафик в нижегородских ТЦ составляет всего 20% от докризисных показателей.