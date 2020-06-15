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В мэрию Москвы подали заявку на митинг против поправок в Конституцию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Представители левых движений подали в правительство Москвы уведомление о проведении митинга 27 июня против принятия поправок в Конституцию, сообщил "Интерфаксу" координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Он сообщил, что акцию готовят совместно "Левый фронт", КПРФ и другие представители лево-патриотических сил. Заявленное число участников митинга - три тысячи человек.

Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.

Хроника 15 января – 15 июня 2020 годаИзменение Конституции
Сергей Удальцов Левый фронт Москва КПРФ Конституция

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