Мэрия Москвы не согласовала митинг "Левого фронта" против голосования о Конституции

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Департамент региональной безопасности Москвы отказался согласовать митинг "Левого фронта", намечавшийся 7 июня на площади Революции. Об отказе сообщил координатор движения Сергей Удальцов. Речь идет об акции за увеличение соцподдержки населения и против проведения голосования по Конституции.

"Довольно ожидаемо они сослались на то, что продлен до 14 июня период самоизоляции. Московские власти искусственно затягивают период запрета публичных акций, что нарушает конституционные права граждан. К тому же аргументы, приведенные в отказе согласования митинга, противоречат заявлениям мэра Москвы о нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в столице", - сказал Удальцов.

По его словам, в отказе говорится о неблагоприятных прогнозах "состояния санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, включая первую декаду июня 2020 года".

"Левый фронт" намерен оспорить отказ в суде. Ранее Удальцов предупреждал, что если обычнай митинг будет запрещен, движение обдумает другой формат акции.

В заявке была указана численность митинга до 3000 человек.

В "Левом фронте" считают, что проводить голосование о поправках в Конституцию в условиях эпидемии коронавируса опасно для здоровья граждан.

ГУ МВД Москвы 29 мая напомнило, что в городе запрещены все публичные мероприятия, и призвала граждан в них не участвовать. В полиции сослались на указ мэра Сергея Собянина от 5 марта о введении в регионе режима повышенной готовности. В указе есть пункт о запрете всех публичных массовых мероприятий.

26 мая на Петровке 38 был задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар, который вышел с одиночным пикетом в поддержку арестованного основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. 28 мая Тверской суд назначил ему 15 суток ареста. 28 и 29 мая полицейские задержали на Петровке несколько человек, пытавшихся провести одиночные пикеты солидарности с Азаром.